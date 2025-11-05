藤子・F・不二雄先生の代表作品『ドラえもん』『パーマン』『キテレツ大百科』『チンプイ』『ポコニャン』のキャラクターたちでいっぱいのカフェ「ドラえもんＦｓキッチン」にて、2025年11月7日（金）から12月31日（水）まで、ドラミの誕生日を記念した期間限定メニューを提供する「ドラミのバースデーフェア」が開催される。＞＞＞「ドラミのバースデーフェア」メニューをチェック！（写真6点）ドラえもんＦｓキッチンは、藤