東京・江戸川区で4日、イノシシの目撃情報が相次いだ。東葛西周辺では同時間帯に9件の通報が寄せられ、区内の一部の小学校は保護者の送迎を呼びかけ、イノシシを発見しても近づかないよう注意喚起している。住宅街をイノシシが徘徊東京・江戸川区で4日午前6時過ぎ、通勤途中の男性が運転するドライブレコーダーが捉えたのは、道路の真ん中にいる黒い生き物だった。撮影者：最初大きな犬だなと思っていたんですね。そしたら首輪がつ