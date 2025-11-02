千葉・鴨川市の太陽光発電施設をめぐり、県は事業者に対し、工事の一時中止と原状復旧を求める行政指導を行った。ここには47万枚の太陽光パネルを設置予定だが、以前から自然破壊や災害誘発の危険性などを理由に、市民らから反対運動が起きていた。【映像】大量の樹木が伐採された鴨川市の山メガソーラー建設をめぐる問題は、全国的に広がっている。国に約7000件あり、そのなかでも“大規模メガソーラー”は10〜20件ほどと言わ