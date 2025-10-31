『プロ』を超える高性能モデルメルセデスAMGは、新型の2ドアモデル『GTトラックスポーツ（GT Track Sport）』のプロトタイプを公開した。ポルシェ911 GT3 RSのライバルとして期待され、正式発表は2026年と見込まれる。【画像】エアロばっちりのV8レーサー【コンセプトAMG GTトラックスポーツを詳しく見る】全6枚2代目AMG GTをベースに大幅な改造が施されており、「V8ドライブトレイン」、「高度な空力設計」、「インテリジェント