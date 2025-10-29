神奈川県駅（仮称）の工事現場。中央の比較的細い２本の足場があるのが本線の位置、その外側が順にホーム、副本線の位置＝６月５日、相模原市緑区ＪＲ東海は２９日、リニア中央新幹線の品川─名古屋間の総工費が７兆４００億円から約４兆円増え、１１兆円になるとの見通しを発表した。当初の計画からは倍額となる。物価高騰や難工事が要因で、県内では相模原市緑区の車両基地の工事費が上振れする。今後の経済状況次第で運賃に価