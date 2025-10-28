◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは延長12回の大ピンチを切り抜けました。5-5の延長12回、エメ・シーハン投手が二死満塁のピンチを招くと、通算223勝のクレイトン・カーショー投手が8番手としてマウンドへ。ドジャース一筋、今季限りでの引退を表明している37歳のレジェンド左腕は、ネーサン・ルークス選手に粘られますが、8球目の低めのスライダーでセカンド