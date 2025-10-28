小銭貯金は手数料が2000円以上かかる?放置すると「相続税」のリスクもファイナンシャルフィールド

小銭貯金は手数料が2000円以上かかる?放置すると「相続税」のリスクも

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 硬貨を少しずつ貯めていく貯金方法「小銭貯金」についてFPが解説した
  • 1000枚以上の大量の硬貨を貯めた場合、2000円近い手数料がかかる可能性も
  • 口座入金しておけば災害などの被害を受けにくく、口座入金がより安全だそう
