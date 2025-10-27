Image: 株式会社 RINOCOCO こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。引っかけてスパッとカット！クラウドファンディングサイトmachi-yaに登場した「Scythe Blade」は、わずか8gのチタン製ミニナイフ。鎌のようなカーブ刃で切断力を高め、従来の小型ナイフにありがちな“切りにくい”や“力が入らない”といった課題を解決。どこでも邪魔にならないので、