北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）が23日、「海外軍事作戦戦闘偉勲記念館建設」の着工式に出席した。朝鮮中央通信が伝えた。同通信によると、海外軍事作戦戦闘偉勲記念館とは、「海外軍事作戦で不滅の偉勲を立てた朝鮮民主主義人民共和国の誇らしい参戦英雄たちの永生を祈願する戦闘偉勲記念館」で、首都･平壌に建設される予定。ロシア・ウクライナ戦争に派遣された朝鮮人民軍（北朝鮮軍）兵士の軍功を称える記念館とみられる。