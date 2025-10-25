高市内閣で、環境大臣政務官兼内閣府大臣政務官に就任した友納（とものう）理緒氏。２５日までに自身のインスタグラムを更新し、国会が開会したことを報告した。２４日の投稿で「第２１９回国会が開会」したと伝え「高市内閣総理大臣の強い思いのこもった所信表明演説」を拝聴。「高市総理と思いを１つに、しっかりと働いてまいります」と意気込んだ。国会の後も「重要な会が多数」あり、大忙し。「その１つが『こどもＤＸ政