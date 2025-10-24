ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > WEST.神山智洋が結婚へ、相手は一般女性「引き続き精進してまいりま… STARTO ENTERTAINMENT 芸能人の結婚 エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ WEST.神山智洋が結婚へ、相手は一般女性「引き続き精進してまいります」 2025年10月24日 19時47分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと STARTO ENTERTAINMENTは24日、WEST.の神山智洋の結婚を発表した 神山は同社公式サイトで「一般女性の方と結婚する運びとなりました」と報告 「ご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進」などと伝えた ◆WEST.神山智洋、一般女性と結婚へ 神山智洋（WEST.）に関するお知らせ starto.jp 記事を読む おすすめ記事 WEST.神山智洋が一般女性との結婚発表「引き続き精進」 桐山照史に続くグループ2人目 2025年10月24日 19時45分 ＷＥＳＴ．神山智洋 一般女性との結婚を発表 グループで２人目、スタート社で今年４人目発表 「皆様のご支援に恥じぬ存在に」 2025年10月24日 19時46分 双子出産の中川翔子が激やせ 体の悩みも「ホルモンのせいらしい」 2025年10月21日 14時32分 小森純、三男が幼稚園に通い出すも...1か月で退園 「ちょっとこれ、やばいなって」理由を激白 2025年10月23日 11時15分 丸山桂里奈 激レア！ 夫・本並健治氏との結婚前の2ショ公開「夫婦になって5年。6年目突入〜」 2025年10月23日 16時24分