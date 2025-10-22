コンプライアンス上の問題を理由に日本テレビのバラエティー番組を降板したタレントの国分太一さんが、当時の日本テレビの対応に誤りがあったとして、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てることが分かりました。元「TOKIO」の国分太一さんをめぐっては、今年6月、日本テレビが「過去にコンプライアンス上の問題行為があった」として、バラエティー番組からの降板を発表していました。これを受けて国分さんは無期限の活動休止を表