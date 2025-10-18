日常生活で急に外国人や聴覚障害のある人に話しかけられて困った経験はありませんか。自動車の部品などを製造するアイシン（愛知県刈谷市）が開発した、聴覚障害のある人や外国人の人たちに対し、コミュニケーション支援をする音声認識アプリシリーズ「YYSystem（ワイワイシステム）」というものがあります。「東京臨海新交通臨海線」（ゆりかもめ）や阪急電鉄の駅、ホテル、ショッピングモールなどに設置された実例がある上、世