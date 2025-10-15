¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¼ê¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¡×¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥­¡¼¡Ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÀïÁ°¤Ëµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤ëÅê¼ê¤À¡×¤È»¿¼­¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£»³ËÜ¤È¤Ï7·î7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£4°ÂÂÇ2»Íµå