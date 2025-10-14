球団が発表巨人は14日、長野久義外野手が今季限りで引退すると発表した。ファンやチームメートに愛された40歳がプロ16年目を終え、ユニホームを脱ぐ。日大4年時の2006年ドラフトでは日本ハムから4位、2008年にはロッテが2位で指名するも入団拒否。2009年に巨人から1位指名を受けて入団した。1年目から128試合に出場、打率.288、19本塁打52打点で新人王に輝くと、翌2011年には打率.316で首位打者、2012年には最多安打のタイト