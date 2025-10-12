ブルワーズ監督が語ったド軍戦への思い【MLB】ブルワーズ 3ー1 カブス（日本時間12日・ミルウォーキー）ブルワーズは11日（日本時間12日）、本拠地でカブスとの地区シリーズ第5戦に3-1で勝利。ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。試合後、パット・マーフィー監督は「彼らは1年中、懸命にやってきました。誰もがです。ブルワーズがこのシリーズでドジャースと対戦すると誰も予測しませんでしたからね」と語った。地区シリ