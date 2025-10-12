ブルワーズ監督が語ったド軍戦への思い

【MLB】ブルワーズ 3ー1 カブス（日本時間12日・ミルウォーキー）

ブルワーズは11日（日本時間12日）、本拠地でカブスとの地区シリーズ第5戦に3-1で勝利。ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。試合後、パット・マーフィー監督は「彼らは1年中、懸命にやってきました。誰もがです。ブルワーズがこのシリーズでドジャースと対戦すると誰も予測しませんでしたからね」と語った。

地区シリーズでは2連勝の後、2連敗を喫し、互いに王手をかけて迎えた第5戦。先発に守護神メギルを送り込み、剛腕ミジオロウスキーをロングリリーフで起用した。失点は鈴木の本塁打のみ。コントレラス、ボーン、トゥラングのソロ3本で勝利した。

オフには昨季ドジャース・大谷翔平投手と打点王を争ったウィリー・アダメス内野手がFAでジャイアンツに移籍。年俸総額は7500万ドル（約113億円）でメジャー24番目と決して高くない。それでもレギュラーシーズンで30球団最高の97勝65敗、勝率.599をマークしている。

今季、ドジャース相手にも6勝0敗と圧倒しているブルワーズ。試合後、マーフィー監督は「彼らは今年、野球界で最高の成績を収めたので、（ワイルドカード）シリーズを戦う必要がありませんでした」と自信を込めた。続けて「このシリーズを我々のやり方で勝てたこと、ただただ感謝しています」と語った。（Full-Count編集部）