ジェイズに逆転勝ち…1勝2敗に【MLB】ヤンキース 9ー6 ブルージェイズ（日本時間8日・ニューヨーク）ヤンキースは7日（日本時間8日）、本拠地・ブルージェイズとの地区シリーズ第3戦に9-6で勝利し、今シリーズ1勝目を挙げた。ジャッジ、チザムJr.らに本塁打が飛び出したが、先発のカルロス・ロドン投手が3回途中6失点で降板した。2023年に6年1億6200万ドル（約246億円）で加入した左腕だったが、初回にブラディミール・ゲレー