SNSでの投稿がきっかけとなり、多くの人々の注目を集めた一室がある。広島県に建つ築50年のアパート。その一室を購入したのは、Xで「ヨッシー工務店／広島大家」として発信を続ける不動産投資家だ。 【画像】使い込まれたトイレは変色…原形がわからないほどに 「玄関から入れない」衝撃の部屋 9月12日、Xに投稿された写真には、玄関から部屋へと続くスペースに積み上げられた大量の残置物が映っていた。