この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、x369;𝘰𝘯𝘪 ☺︎(@poniponipony25)さんの投稿したエピソードです。この世に誕生してまだ間もない赤ちゃんにとって、初めてのことばかりです。そういった様子を見ていると癒されますね。poniさんは、7か月の娘がしきりに耳を触るので医師に相談したそう。異常はなく、かわいすぎる理由にこちらもほっこり。