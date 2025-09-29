シャトレーゼは、ハロウィン気分を盛り上げるおばけや黒ねこをイメージしたケーキに、秋の味覚を使用した商品など「ハロウィンスイーツ」を、全国のシャトレーゼにて 10月31日まで数量限定で発売する。ハロウィン 魔女ネコちゃんのデコレーション「ハロウィン 魔女ネコちゃんのデコレーション」(3,240円)は、魔女の帽子をかぶったネコちゃんをイメージした、かわいいけれど本格的な味わいのデコレーションケーキ。ココアスポンジと