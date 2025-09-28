スマートフォンで写真や動画を撮影している人は多いと思います。写真や動画を撮影すると、本体のメモリーがいっぱいになって、中にはせっかく撮った思い出や記録を泣く泣く削除しているという人もいるかもしれません。ファイルやデータをインターネット上に保存し、どのデバイスからでもアクセス、共有できるサービス「オンラインストレージアプリ」というものがあります。そこで、ビル・ゲイツさんや故スティーブ・ジョブズさん