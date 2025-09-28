2025年8月末、緊急避妊薬の処方箋なしでの薬局販売(OTC化)の方針が決まった。もう少し正確に言うと、厚生労働省の専門部会で上記の方針が了承された。このあと法令上必要な手続きを踏み、順調にいけば来春にも実現する予定だ。今回、「緊急避妊薬処方箋なしでの薬局販売」の報道が上がった際、SNSには多くのデマや誤解が拡散された。真実と異なる情報が広まることは、やっと動き出した緊急避妊薬への動きを止めてしまう可能性もあ