東京・上野動物園の公式「X」アカウントが、“ある動物”の「おしり」を収めた画像をアップし、1100超の「いいね」が集まっています。同アカウントでは、画像について「だれのおしり？」とコメント。ユーザーからは「おさる系」「ニホンザル？」といった声が寄せられると同時に、「シロテテナガザルのユンユンくん」というピンポイントの回答も集まっていました。また、アカウントでは「シロテテナガザルでした！」と正解