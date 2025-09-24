回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、厳選ネタを110円（税込み）で楽しめる新キャンペーン「百十円満点祭り」を9月25日から期間限定で実施します。キャンペーンでは、脂がのった「大切りとろびんちょう一貫」、三陸産ならではの濃厚なうまみが楽しめる「三陸産とろいわし一貫」、プチプチ食感が魅力の「ししゃもっこ軍艦二貫」と、同メニューを特盛りにした「特盛ししゃもっこかっぱ軍艦一貫」が登場。さらに