43歳の女性歌手が「心不全」と診断される すでに退院もライブ活動休止へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • シンガーソングライターの榎本くるみが24日までにSNSを更新した
  • 体調不良で救急搬送され、「心不全」と診断されたことを報告
  • 退院したが、「しばらくの間は、ライブ活動をお休み」することを明かした
