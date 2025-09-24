ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 43歳の女性歌手が「心不全」と診断される すでに退院もライブ活動休… 榎本くるみ 歌手・アーティスト 芸能人の怪我・病気 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 43歳の女性歌手が「心不全」と診断される すでに退院もライブ活動休止へ 2025年9月24日 10時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと シンガーソングライターの榎本くるみが24日までにSNSを更新した 体調不良で救急搬送され、「心不全」と診断されたことを報告 退院したが、「しばらくの間は、ライブ活動をお休み」することを明かした 記事を読む おすすめ記事 【闘病】助かるかどうかは“五分五分”… 『脳出血』で意識失い救急搬送 2025年9月19日 8時0分 脳出血で3度の手術・療養中の清原翔（32）、俳優仲間らと写る最新ショットに反響「笑顔がステキです」 2025年9月18日 11時7分 ドライアイを放置すると「眼精疲労」にも… ドライアイのセルフケア方法を眼科医が解説! 2025年9月18日 23時0分 腰痛の原因は“姿勢”だけじゃない。内臓疾患や骨折が隠れていることも…【医師解説】 2025年9月22日 7時1分 神聖かまってちゃん・みさこ（39）、乳がんを公表 今後は転移の有無を確認する精密検査を実施 2025年9月18日 9時24分