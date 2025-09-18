YouTubeにて、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が「【スライド生成AI比較】ビジネスで使える？スライド生成AIの限界」と題し、スライド生成AIツールについて、その“限界”と“使いどころ”を忖度なしに語った。 動画では、AI活用が当たり前になりつつある現代で「スライド生成AIは実際どこまでビジネス現場で使えるのか？」という素朴な疑問に切り込む内