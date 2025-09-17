ヤクルト戦の3回守備中に珍事■ヤクルト ー 巨人（17日・神宮）巨人の岸田行倫捕手が17日に神宮球場で行われたヤクルト戦でファウルフライをノーバウンドを捕球するもファウルと判定される場面があった。ベンチ内で捕球したと判定された。「5番・捕手」で出場し、3回の守備だった。内山が放った三塁ファウルゾーンへのポップフライをランニングし、最後はノーバウンドでキャッチ。アウトかと思われたが、ベンチ内で捕球したと判