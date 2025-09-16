ÂçÊ¬¸©¤ÎÊÌÉÜÂç³Ø¤Ç16Æü¡¢Â´¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Î±³ØÀ¸¤ò´Þ¤à24¿Í¤¬³Ø¤Ó¼Ë¤òÁãÎ©¤Á¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÊÌÉÜÂç³Ø¤ÇÂ´¶È¼°Î±³ØÀ¸´Þ¤à24¿Í¤¬¿·¤¿¤Ê°ìÊâÂçÊ¬ Â´¶È¼°¤Ë¤Ï¡¢½©Æþ³Ø¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤­¤¿Ãæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸16¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í8¿Í¤Î24¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼°¤Ç¤Ï¡¢3³ØÉô6³Ø²Ê¤ÎÂåÉ½¤¬Â´¶È¾Ú½ñ¤È³Ø°Ìµ­¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í§±Ê¿¢³ØÄ¹¤Ï¡ÖËÜ³Ø¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÎÈ¤Ë¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤Ê¤à¤±¤Î¸À