石塚は2軍戦で打率.325＆出塁率.425の好成績14日のプロ野球公示で巨人は吉川尚輝内野手の出場選手登録を抹消した。代わって、ドラフト1位ルーキーの石塚裕惺内野手を登録。逸材が昇格したものの、主力の吉川がチームを離れることになり、「マジかよ……」「石塚は嬉しいけど吉川大丈夫かな」と巨人ファンは複雑な気持ちになっている。吉川は昨季ベストナイン＆ゴールデン・グラブを受賞するなど、好打攻守の二塁としてチームを