巨人はドラフト1位の石塚を昇格させた14日のプロ野球公示で巨人は吉川尚輝内野手の出場選手登録を抹消した。代わって、ドラフト1位ルーキーの石塚裕惺内野手を昇格させた。試合出場となれば、プロ初出場となる。吉川は今季ここまで107試合に出場して打率.277、3本塁打、32打点を記録していた。中日は宇佐見真吾捕手とマイケル・チェイビス内野手を抹消した。大野雄大投手、石橋康太捕手、川越誠司外野手を1軍に昇格させ、計5選