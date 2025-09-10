今年３月末でＮＨＫを退局し、フリーに転身した中川安奈アナウンサーが１０日、ＳＮＳを更新。東京ドームで巨人戦を観戦したことを報告した。「ひさしぶりに観戦へ！９月の勝利後に聴くＳｅｐｔｅｍｂｅｒは格別ですね今回もみんなで『しんのすけ〜』って言えましたっ」とオレンジのジャイアンツのユニホームの前ボタンをすべて開け、ヘソ出しのリブニット風のミニ丈のトップス、レギンスっぽい黒い極細パンツでポーズを