◇国際親善試合日本―米国（2025年9月9日オハイオ州コロンバス）サッカー日本代表(FIFAランク17位)は9日（日本時間10日）、オハイオ州コロンバスで米国代表（同15位）と対戦。0―2で敗れた。この日、ゲームキャプテンを務めたDF長友佑都は前半のみのプレー。米国遠征を総括し「個人としてレベルアップしないと、正直、話にならない」と厳しい言葉を並べた。前半30分、日本の右サイドを突破されてクロスを許すと、中央で