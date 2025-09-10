ロッキーズ先発のメジャー1年目ドーランダーには2打席2三振【MLB】ドジャース 3ー1 ロッキーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場し3打数1安打1四球。1-1の同点で迎えた7回に右線二塁打を放ってムーキー・ベッツ内野手の決勝2点適時打につなげた。菅野智之投手から2本塁打した前日7日（同8日）のオリオールズ戦に続き、チーム