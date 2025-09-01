スポニチスポニチアネックス

市川團十郎「必ず海人さんとリベンジ」日テレへお願い

  • 市川團十郎が1日、「24時間テレビ」への出演を終えた心境をブログで綴った
  • 「日テレさんへお願い、」と題し、出演への思いを吐露
  • 「次回は元太くんともメンバーの方ともご一緒出来たら嬉しいです」と綴った
