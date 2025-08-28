YUM!-TUK!の末永澪璃さんが始球式■西武 3ー2 日本ハム（27日・ベルーナドーム）27日にベルーナドームで行われた西武-日本ハム戦でアイドルグループ「YUM!-TUK!（やみつき！）」のメンバー、15歳の末永澪璃さんが始球式を行った。豪快に足を上げ投げ込みSNSでも「かっこよかったです」「か、かわええ……」とコメントが寄せられた。末永さんは「89」の背番号の西武のユニホームを着用し、白いミニスカートで登場。メンバーカラ