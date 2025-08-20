吉本興業は8月20日、ダウンタウンによるコンテンツを有料配信するサービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」を今年11月1日に開始することを発表した。このサービスの開始をもって、昨年1月より活動を休止していた松本人志（61）が表舞台に本格復帰するかに早くも注目が集まっている。【写真】ハワイで正月を迎えた際の浜田。他、20年前の浜田・小川夫妻の2ショットなども吉本興業の発表によると、「本サービスに向けて、サブ