ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカのトランプ大統領との首脳会談にジャケットを着用して臨みました。18日にホワイトハウスを訪れたゼレンスキー大統領は、黒色の襟付きシャツとジャケットを着用し、トランプ大統領と会談しました。ゼレンスキー大統領はロシアによる侵攻開始以来、戦時の大統領として公の場でもスーツではなく民族衣装やトレーナーを着用していますが、2025年2月の首脳会談では、トランプ大統領や記者か