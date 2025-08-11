１０日にお笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザーとの結婚を電撃結婚を発表した女優の二階堂ふみ。前日の９日にはＮＨＫの音楽特番「ＭＵＳＩＣＧＩＦＴ２０２５〜あなたに贈ろう希望の歌〜」（午後７時半から第１部、同１０時から第２部）で司会を務め、その姿が話題になっている。同番組は東京・ＮＨＫホールからの生放送。二宮和也、二階堂、中山果奈アナウンサーが司会を務め、ＤＲＥＡＭＳＣＯＭＥＴＲＵ