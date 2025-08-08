自民党は８日、７月の参院選惨敗を受け、両院議員総会を開き、党則に基づく臨時総裁選の実施の是非を確認する手続きに入ることを決めた。総裁選挙管理委員会が今月下旬以降に党所属国会議員と都道府県連代表に実施の賛否を確認し、過半数が賛成すれば、総裁選が前倒しで行われる。進退判断に踏み込まなかった石破首相（党総裁）への圧力を強める狙いがあり、今後は、首相が決定前に退陣を表明するかどうかも焦点となる。総会は