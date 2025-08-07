米ロサンゼルス（ＬＡ）ＦＣが６日（現地時間）、孫興慜（ソン・フンミン）の入団を公式発表した。ロサンゼルスＦＣはホームページに「孫興慜が『国際選手ロースター』の一つの席を占める予定」とし「Ｐ−１ビザおよび国際移籍証明書（ＩＴＣ）を取得すれば出場資格を得る」と明らかにした。ロサンゼルスＦＣの共同球団オーナー、ベネット・ロゼンソル氏は「ソニー（孫興慜）をロサンゼルスＦＣと我々の都市に連