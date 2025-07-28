pixta_99788847_S『毎日雑学』を読む■結婚式で「いろいろな思い出をありがとう！」はNGです！結婚式でスピーチを頼まれたとき「新婦の〇さんとはいろいろなところに旅行に行き…」や「新郎の〇くんにはますますのご活躍を…」などとつい言ってしまいそうですね。でもこれはNGです！「いろいろ」「ますます」は同じ言葉を繰り返す「重ね言葉」といって、繰り返すことが「結婚の繰り返し」を連想させることから縁起が悪い「忌み言