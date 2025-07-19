¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤¬¹çÂÎ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ/Sakkmesterke/Science Photo Library RF/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÂÀÍÛÉ´¸ÄÊ¬°Ê¾å¤Î¼ÁÎÌ¤ò»ý¤Ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÆ±»Î¤Î¾×ÆÍ¤È¹çÂÎ¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ò¡¢¹ñºÝ¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬È¯É½¤·¤¿¡£´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹çÂÎ¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼´³¾Ä·×½ÅÎÏÇÈÅ·Ê¸Âæ¡Ê£Ì£É£Ç£Ï¡Ë¤¬¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¥ê¥Ó¥ó¥°¥¹¥È¥ó¤È¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¥Ï¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë°ìÂÐ¤Î´ÑÂ¬ÁõÃÖ¤¬¡¢Æó¤Ä¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Î¾×ÆÍ¤ÇÀ¸¤¸¤¿½Å