2025年、清春デビュー30周年ツアー「debut 30th anniversary year TOUR 天使ノ詩 『NEVER END EXTRA』」の最後を飾り、メジャーデビュー記念日にもあたる2月9日に東京ガーデンシアターにて行われた、黒夢10年ぶりの復活ライブ『CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX』（8月6日、Blu-ray（2仕様／初回限定盤・通常盤）でリリース）を前にゴシック調のアートワークが公開となった。清春/Vocal、人時/Bass、そしてサポートアクトを