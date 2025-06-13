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TOKYO GARDEN THEATER 2025.02.09
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07¡¥HELLO, CP ISOLATION
08¡¥YA-YA-YA!
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CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX
TOKYO GARDEN THEATER 2025.02.09
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8·î09Æü¡ÊÅÚ¡Ë ÀçÂæPIT¡ÊµÜ¾ë¡Ë
8·î11Æü¡Ê·î½Ë¡Ë Zepp Sapporo¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë Zepp Osaka Bayside¡ÊÂçºå¡Ë
8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë Zepp Nagoya¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë Zepp Fukuoka¡ÊÊ¡²¬¡Ë
9·î06Æü¡ÊÅÚ¡Ë Zepp DiverCity¡ÊÅìµþ¡Ë¢¨FC ONLY
9·î15Æü¡Ê·î½Ë¡Ë KT Zepp Yokohama¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë
9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë Zepp Nagoya¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
DEAD POP FESTIVAL 2025
6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê»ÔÅìÀðÅçÅì¸ø±àÆÃÀß²ñ¾ì¡¦CAVE STAGE
JOIN ALIVE 2025
7·î20Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¤¤¤ï¤ß¤¶¤ï¸ø±à
SUMMER SONIC 2025
8·î16Æü¡ÊÅÚ¡ËÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡õËëÄ¥¥á¥Ã¥»
8·î17Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦ËüÇîµÇ°¸ø±à
LIVE AZUMA 2025
10·î19Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡Åç¡¦¤¢¤Å¤ÞÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à
10TH ANNIVERSARY¡¡LUNATIC FEST. 2025
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