2025年、清春デビュー30周年ツアー「debut 30th anniversary year TOUR 天使ノ詩 『NEVER END EXTRA』」の最後を飾り、メジャーデビュー記念日にもあたる2月9日に東京ガーデンシアターにて行われた、黒夢10年ぶりの復活ライブ『CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX』(8月6日、Blu-ray(2仕様/初回限定盤・通常盤)でリリース)を前にゴシック調のアートワークが公開となった。

清春/Vocal、人時/Bass、そしてサポートアクトを務めた坂下丈朋/Guitar、Daiki(Crossfaith)/Guitar、Katsuma(coldrain)/Drumsによる熱狂のライブを収めた本編映像には、「少年」「MARIA」をはじめとする黒夢最大のヒットアルバム『CORKSCREW』の楽曲を中心に、「Like@Angel」「後遺症 -aftereffect-」他、当日演奏された全21曲が収録される。

Like@Angel / 2025.02.09 TOKYO GARDEN THEATER:

https://www.youtube.com/watch?v=myfb2SJoPBo



気になるゴシック調のアートワークを手がけるのはコラージュアーティストとして国内外で活躍中のグラフィックデザイナー河村康輔。「UT」のクリエイティブディレクター就任やロックバンド「オアシス(OASIS)」の公式ロゴをシュレッダーアートの作品として発表する等、世界的な仕事を手掛ける河村と黒夢のコラボが今作で実現した。

また、初回限定盤には『“CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX” to “Zepp TOUR CORKSCREW”』と題した特典ディスクが封入され、復活公演を振り返るとともに今後の黒夢の活動について語った清春、人時のインタビューを中心に、リハーサルやバックステージの模様、サポートメンバーのコメントなどを収めたドキュメント映像が収録されている。

加えて、先着購入特典も発表され、数量限定の「バックステージパス(レプリカ)」などが用意されている。確実に手に入れるためには、早めの予約・購入をおすすめしたい。

<商品概要>

■タイトル:CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX【初回限定盤】

■発売日:2025年08月06日

■品番:YCXW10035〜6

■形態:Blu-ray2枚

■定価:12100円(税抜11000円)

■商品紹介ページ:https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1193

【収録内容】

■Disc.1(Blu-ray)

CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX

TOKYO GARDEN THEATER 2025.02.09

01.FAKE STAR

02.Suck me!

03.SPOON & CAFFEINE

04.CAN’T SEE YARD

05.BARTER

06.BAD SPEED PLAY

07.HELLO, CP ISOLATION

08.YA-YA-YA!

09.MARIA

10.MASTURBATING SMILE

11.FASTER BEAT

12.ROCK’N’ROLL

13.C.Y.HEAD

14.CANDY

15.後遺症 -aftereffect-

16.Sick

17.少年

18.カマキリ

19.Spray

20.NEEDLESS

21.Like@Angel

■Disc.2(Blu-ray) ※初回限定盤特典ディスク

“CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX” to “Zepp TOUR CORKSCREW”

【仕様】

スリーブ入りデジパック(見開き2面トレイ)

■タイトル:CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX【通常盤】

■発売日:2025年08月06日

■品番:YCXW10037

■形態:Blu-ray

■定価:8800円(税抜8000円)

■商品紹介ページ:https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1194

【収録内容】

■Disc(Blu-ray)

CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX

TOKYO GARDEN THEATER 2025.02.09

※【初回限定盤】と内容共通

<先着特典情報>

『CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX』初回限定盤、通常盤いずれか1枚をご購入の方に先着特典(数量限定特典あり)をプレゼント。

※初回限定盤、通常盤どちらも共通の特典。

詳細はこちら https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1561

.織錙璽譽魁璽鼻複彳壇機

1.タワーレコード限定特典「バックステージパス(レプリカ)」*完全数量限定

2.「クリアファイル」A4サイズ

・対象店舗

全国のタワーレコード、タワーレコードオンライン(EC)

*特典情報・タワーレコードオンラインのご予約/購入はこちら

https://tower.jp/article/feature_item/2025/06/13/0702

➁Amazon

1.Amazon限定特典「メガジャケット」

2.「クリアファイル」A4サイズ

初回限定盤W特典:https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FC2LMSJ9

通常盤W特典:https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FC2M5BNH

A換CDショップ共通特典

「クリアファイル」A4サイズ

・対象店舗

HMV&BOOKS、新星堂などの全国のCDショップ、楽天BOOKS、セブンネットショッピングなどのWEBサイト、ヨドバシカメラなどCDや音楽映像ソフトを販売する家電量販店や書籍店など。

※タワーレコード、Amazonの特典「クリアファイル」もこちらと同じデザイン。

<黒夢 プロフィール>

清春(Vo)と人時(B)の2人からなるロックバンド。

1994年2月にシングル「for dear」でメジャーデビュー、1995年5月にリリースされたアルバム『feminism』以降、すべてのアルバムがオリコンチャート上位を記録する。しかし人気絶頂のさなか、1999年1月に無期限活動休止を発表。

2009年1月に日本武道館にて一夜限りの復活および解散ライブを開催、活動に一旦終止符を打つも、翌2010年1月に再始動を発表。2011年2月に国立代々木競技場第一体育館にて復活ライブを開催、同年11月に復活後初めてとなるアルバム『Headache and Dub Reel Inch』をリリース。2014年7月より最後のロングツアーと銘打ち「黒夢 DEBUT 20TH ANNIVERSARY TOUR 2014 BEFORE THE NEXT SLEEP」を開催した。

2025年2月9日、東京ガーデンシアターにて約10年ぶりに復活、同11日は横浜ぴあアリーナMMにて追加公演を実施。同年7月から全国Zeppツアーを開催し、『SUMMER SONIC 2025』他、各地フェスにも出演する。

<ライブ>

『黒夢Zepp TOUR CORKSCREW 2025』

7月19日(土) Zepp DiverCity(東京)

8月06日(水) KT Zepp Yokohama(神奈川)

8月09日(土) 仙台PIT(宮城)

8月11日(月祝) Zepp Sapporo(北海道)

8月16日(土) Zepp Osaka Bayside(大阪)

8月24日(日) Zepp Nagoya(愛知)

8月31日(日) Zepp Fukuoka(福岡)

9月06日(土) Zepp DiverCity(東京)※FC ONLY

9月15日(月祝) KT Zepp Yokohama(神奈川)

9月20日(土) Zepp Nagoya(愛知)

DEAD POP FESTIVAL 2025

6月28日(土)神奈川・川崎市東扇島東公園特設会場・CAVE STAGE

JOIN ALIVE 2025

7月20日(日)北海道・いわみざわ公園

SUMMER SONIC 2025

8月16日(土)千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

8月17日(日)大阪・万博記念公園

LIVE AZUMA 2025

10月19日(日)福島・あづま総合運動公園

10TH ANNIVERSARY LUNATIC FEST. 2025

11月08日(土)、09日(日)千葉・幕張メッセ



<関連リリース情報>

■SADS ライブBlu-ray 『SADS 1999-2003「SAD ASIAN DEAD STAR」』発売中

※通販限定販売

https://ymh.jp/sads

■清春 ニューアルバム『ETERNAL』発売中

https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/artist/279

<『ETERNAL』配信リンク>

https://kiyoharu.lnk.to/eternal

kuroyume2025 | 黒夢OFFICIAL WEB SITE:

https://kuroyume.info/

清春 OFFICIAL WEBSITE:

https://kiyoharu.tokyo/

(執筆者: gallagherbros)