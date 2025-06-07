2025年5月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト5をお送りします。キャリア部門の第4位は――。▼第1位だからバスを乗り継ぎ週4日8時半出勤でモップをかける…92歳の現役マッククルー｢民ちゃん｣が語る働く理由▼第2位コミュ力の高い人は｢土日は何をしていますか?｣とは聞かない…相手からどんどん話が出てくる"質問フレーズ"▼第3位地元の北海道大でも早慶でもMARCHでもない…3年連続｢就職人気ランキン