4月24日発売の「週刊文春」で、女優・永野芽郁（25）と俳優・田中圭（40）の不倫疑惑が報じられた。記事によると、2人の交際が始まったのは昨年9月頃で、今年4月に泥酔した田中が永野の自宅マンションに入る2人の写真も撮影されている。また、永野は4月に出演中のドラマ『キャスター』（TBS系）で共演している韓国人俳優キム・ムジュンと自宅で過ごしていたことも報じられている。永野とキムの所属事務所は、同誌の取材に対して交