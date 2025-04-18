ガーディアンズ戦に先発し、7回2失点で2勝目を挙げたオリオールズ・菅野＝ボルティモア（ゲッティ＝共同）【ボルティモア共同】米大リーグは17日、各地で行われ、オリオールズの菅野はボルティモアでのガーディアンズ戦に先発し、メジャー自己最長の7回を投げ5安打2失点で、2勝目（1敗）を挙げた。試合は6―2だった。大谷らが所属するドジャース、鈴木らのカブスは試合がなかった。