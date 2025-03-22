MLB開幕戦シリーズで登板したアンソニー・バンダ投手【写真：Full-Count／荒川祐史】THE ANSWER

日本のパンを「持って帰って作り方教えたい」ド軍バンダが米国との違い力説

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ドジャースのアンソニー・バンダが19日の取材で、日本での食事に言及した
  • 「一番の違いはパンだよ。信じられないほどおいしい」など日本のパンを絶賛
  • 「持って帰ってパンの作り方を教えたいぐらいだよ。本当に全然違う」とした
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