AAA宇野実彩子（38）が13日、自身のインスタグラムを更新。第1子の妊娠を発表した。24年3月にNEWS小山慶一郎（40）との結婚を発表していた。宇野は自筆のメッセージを投稿し、「このたび、第1子を授かりましたことをご報告させていただきます」と報告。「私の身体で頑張っている小さな命の成長を感じながら毎日を大切に過ごしています」と喜びをつづった。さらに「アーティストとしてもより一層努力してまいりますので、引き続きよ